Встреча администрации с жителями прошла в лицее № 4 в Дмитрове

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась 12 августа в лицее № 4 в Дмитрове. На вопросы горожан отвечали руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, его заместители и руководители профильных служб.

Темы обращений касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания территорий и реализации проектов в округе.

Староста деревни Михайловское попросила включить в план на 2027 год очистку местного пруда, а также провести спил аварийных деревьев. Вопросы взяли на контроль заместители главы округа Юрий Головков и Евгений Тертышников.

Коренная жительница Дмитрова подняла вопросы о возвращении постамента памятнику Юрию Долгорукому и темпах работ в парке «Березовая роща». Михаил Шувалов заверил, что эти проблемы находятся в числе приоритетных и остаются на его личном контроле.

Еще два жителя аварийного фонда обратились с вопросом о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Они недавно получили квартиры в новом доме, однако пока не успели заселиться. Заместителю главы округа Екатерине Швец поручено разобраться в ситуации.

Участники СВО вместе с командиром из Кантемировской дивизии передали слова благодарности от командования жителям Дмитровского округа за регулярную поддержку военнослужащих.

Михаил Шувалов подчеркнул, что формат выездной администрации позволяет жителям напрямую рассказать о том, что их волнует, а властям — оперативно определить, кто и как будет заниматься каждым вопросом.