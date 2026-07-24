Встреча администрации с жителями прошла в лесопарке в Лобне

С наступлением лета традиционные выездные приемы стали проводится на свежем воздухе. Горожане смогли совместить приятное с полезным: и прогуляться по лесопарку, и обсудить с представителями администрации волнующие их темы.

Лобненский лесопарк был благоустроен по региональной программе «Парки в лесу». Здесь проложили тропинки, велосипедные дорожки, установили детские и спортивные площадки, открыли кафе и обустроили парковку. На выездной прием пришли не только жители близлежащих домов, но и люди их других микрорайонов города. Причем не только с вопросами, но и с благодарностью.

«Нам сделали детскую площадку, нам сделали дороги, нам увеличили парковочные места, мы очень довольны. Даже из соседних домов приходят и видят результат. Всем нравится», — поделилась жительница Лобни Ирина Васильева.

Прием вели глава Лобни Анна Кротова и ее заместители, руководители управляющих компаний, представители правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Если у горожан есть вопросы, значит, на них должны быть ответы. И чем раньше, тем лучше — считают в администрации.