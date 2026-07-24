Встреча администрации с жителями прошла в лесопарке в Лобне
С наступлением лета традиционные выездные приемы стали проводится на свежем воздухе. Горожане смогли совместить приятное с полезным: и прогуляться по лесопарку, и обсудить с представителями администрации волнующие их темы.
Лобненский лесопарк был благоустроен по региональной программе «Парки в лесу». Здесь проложили тропинки, велосипедные дорожки, установили детские и спортивные площадки, открыли кафе и обустроили парковку. На выездной прием пришли не только жители близлежащих домов, но и люди их других микрорайонов города. Причем не только с вопросами, но и с благодарностью.
«Нам сделали детскую площадку, нам сделали дороги, нам увеличили парковочные места, мы очень довольны. Даже из соседних домов приходят и видят результат. Всем нравится», — поделилась жительница Лобни Ирина Васильева.
Прием вели глава Лобни Анна Кротова и ее заместители, руководители управляющих компаний, представители правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Если у горожан есть вопросы, значит, на них должны быть ответы. И чем раньше, тем лучше — считают в администрации.
«Мы всегда слышим людей на выездной администрации. Все ваши обращения фиксируются, и каждый потом получает ответ либо по сроку, либо что проблема, с которой вы обратились, решена», — подчеркнула Анна Кротова.
Как правило, жителей волнуют вопросы жилищно-коммунального-хозяйства, транспорта и благоустройства. Ежедневные обходы, выездные приемы, интерактив в социальных сетях и чатах помогают снять самые острые проблемы. Тем более, что задать свой вопрос сотрудникам администрации можно прямо во время прогулки или по дороге с работы.