Сегодня 10:29 Встреча администрации с жителями прошла в Красногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Красногорск Подмосковье

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Дети

ЖКХ

Мероприятие состоялось в микрорайоне Чернево-2. Жители смогли без очередей и предварительной записи обсудить волнующие их вопросы с представителями власти и профильных организаций.

Жительница Красногорска Любовь Лапина пришла на встречу со своим списком пожеланий. Ее интересовали вопросы здравоохранения и безопасности детей на дороге. Любовь Лапина рассказала, что проблему с припаркованными в неположенном месте автомобилями жители пытаются решить уже три года.

«Мы поставили знаки возле дома 23, чтобы не препятствовали движению не только детей в школу и в детский сад, но и остальных жителей. Поставили знак эвакуации, чтобы машины не ставили и не препятствовали. Водители не видят этот знак и оставляют свои машины именно под ним», — рассказала жительница микрорайона.

Представители власти и профильных служб пообещали помочь с решением вопроса. «На карандаш» взяли и другие темы жителей. Такие встречи проходят еженедельно. Локации всегда разные, но итог — один: десятки решенных проблем.