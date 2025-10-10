Встреча администрации с жителями прошла в Котельниках

Мероприятие в выездном формате состоялось в доме культуры «Белая дача». Горожане смогли задать волнующие их вопросы главе городского округа Михаилу Соболеву и профильным специалистам.

Жители ЖК «Белые Росы» попросили об установке дополнительных контейнеров для мусора в Кузьминском лесопарке, а также об уборке сухостоя. Михаил Соболев дал профильным службам поручение проработать данные обращения.

Темой другого обращения стало ненадлежащее качество обслуживания домов управляющей компанией «Стандарт». Вопрос взят на контроль администрации.

Жители также пожаловались на санитарно-техническое состояние муниципальных маршрутов. В адрес предприятия «Мострансавто» направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос обновления автопарка и повышения качества перевозок.

Еще одним вопросом встречи стала тема защиты бездомных животных. Жители предложили активнее информировать население о действующем законодательстве, направленном против жестокого обращения с животными.

Участники мероприятия также обсудили вопросы содержания многоквартирных домов. Все обращения зафиксированы и переданы в работу профильным подразделениям.