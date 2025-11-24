Встреча администрации с жителями прошла в Ивантеевке округа Пушкинский
Уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с коллегами, заместителем председателя Совета депутатов округа Николаем Михайлиным и депутатом Совета депутатов Анной Дунаевой 22 ноября встретились с жильцами нескольких домов по улице Луговой в Ивантеевке. Основными темами стали качество горячей воды, а также обслуживание и содержание домов.
К разговору были приглашены представители ресурсоснабжающей организации — руководитель АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман, а также сотрудники управляющей компании ООО «Техкомсервис», на балансе которой находятся дома.
Жилой фонд на Луговой получает тепловой ресурс от котельной на Студенческом проезде. Сейчас там идут ремонтные работы в рамках госпрограммы, и временно дома подключены к котельной на Заводской.
Глава муниципалитета Максим Красноцветов отметил, что на следующей неделе планируется провести пробный запуск котлоагрегатов котельной «Студенческий проезд», а затем последует пусконаладка, по завершению которой ситуация с качеством и объемом подаваемых ресурсов, в том числе и на Луговой, должна нормализоваться.
«Такая практика — совместных с жителями выездов на объекты инженерной инфраструктуры — в округе есть. Люди получают возможность увидеть, какие работы на объекте проведены, какие идут в настоящий момент. Также обсудили с жителями возможность взять пробы воды на входе в дома после запуска котельной для оценки ее качества», — прокомментировала Нина Ушакова.
В адрес управляющей организации прозвучали вопросы по текущему содержанию дома, по работе местного охранного предприятия. Жителей волнуют вопросы отчетности, а также контроль и качество обслуживания установленных камер видеонаблюдения.
Все вопросы взяли на контроль и приняли решение совместно поэтапно закрывать волнующие темы.