Встреча администрации с жителями прошла в Ивантеевке округа Пушкинский

Уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с коллегами, заместителем председателя Совета депутатов округа Николаем Михайлиным и депутатом Совета депутатов Анной Дунаевой 22 ноября встретились с жильцами нескольких домов по улице Луговой в Ивантеевке. Основными темами стали качество горячей воды, а также обслуживание и содержание домов.

К разговору были приглашены представители ресурсоснабжающей организации — руководитель АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман, а также сотрудники управляющей компании ООО «Техкомсервис», на балансе которой находятся дома.

Жилой фонд на Луговой получает тепловой ресурс от котельной на Студенческом проезде. Сейчас там идут ремонтные работы в рамках госпрограммы, и временно дома подключены к котельной на Заводской.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов отметил, что на следующей неделе планируется провести пробный запуск котлоагрегатов котельной «Студенческий проезд», а затем последует пусконаладка, по завершению которой ситуация с качеством и объемом подаваемых ресурсов, в том числе и на Луговой, должна нормализоваться.