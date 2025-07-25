Встреча администрации с жителями прошла в Химках

Так, одна из жительниц микрорайона Сходня обратилась к представителям профильных ведомств по поводу благоустройства двора, а именно — ремонта детской площадки.

«Мои пожелания выслушали, внесли в график работ. Я думаю, такой формат очень удобен, не надо далеко куда-то ехать, все близко», — поделилась жительница городского округа Ольга Клюева.

Открытый формат общения представителей власти с народом позволяет принимать большое количество вопросов на контроль в одном месте и разбирать проблемы оперативно. Помимо этого, каждый заявитель может предложить свои идеи улучшения инфраструктуры Химок.

«Выездные администрации — это реальный способ наладить диалог с жителями. Поступили десятки обращений по делам, которые волнуют людей — от дворов до соцподдержки. Главное — каждое обращение берем в работу и доводим до результата», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Всего в этом году в разных микрорайонах округа провели уже 27 выездных администраций, на которых приняли в обращение более 1400 обращений.