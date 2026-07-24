Встреча администрации с жителями прошла в Химках

Более 50 обращений поступило на выездной администрации, которая прошла на территории НПО имени Лавочкина в Химках. Сотрудники предприятия обсудили с главой округа Инной Федотовой и профильными специалистами вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения и социальной поддержки.

На территории научно-производственного объединения имени Лавочкина состоялась выездная администрация. Глава Химок Инна Федотова вместе с профильными руководителями и представителями организаций провела прием сотрудников предприятия.

Жители смогли напрямую обратиться к руководству округа, рассказать о проблемах и внести предложения по развитию города. Большинство обращений касалось благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социального обеспечения.

Одно из обращений поступило от жительницы дома № 10/6 на улице Чкалова. Она попросила провести ремонт кровли, водостока и фасада.

«Дала поручение провести зачистку фасада, его обработку и окраску. Исполнение — на личном контроле. Специалисты также обследуют кровлю и выполнят локальный ремонт там, где это необходимо», — сообщила глава Химок Инна Федотова.

В работе выездной администрации также участвовали депутаты и представители общественности. Они зафиксировали все обращения жителей и будут контролировать выполнение принятых решений.

По словам депутата Инны Монастырской, во время встречи обсудили вопрос безопасности возле Центральной детской школы искусств. Жители предложили перенести автобусную остановку дальше по ходу движения и оборудовать пешеходные переходы с обеих сторон дороги, чтобы сделать этот участок безопаснее.

Выездные администрации регулярно проходят на предприятиях и стратегически важных объектах Химок. Такой формат позволяет сотрудникам решать вопросы, связанные с жизнью города, без отрыва от работы.