Встреча администрации с жителями прошла в Химках

Выездной прием состоялся 18 февраля в школе № 19 в Кутузовском корпусе. Специалисты зарегистрировали 67 обращений от горожан.

Химчане обращались с вопросами и предложениями в сферах жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, безопасности и благоустройства.

Ольга Новикова из поселка «Серебряные Родники» рассказала, что пришла с просьбой подключить поселок к канализации. По ее словам, уже составлен график встреч, будет разработана дорожная карта и предложено оптимальное решение. Такой формат она назвала отличным.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин отметил, что такие мероприятия позволяют не только оперативно реагировать на проблемы, но и учитывать инициативы жителей при планировании развития округа. По его словам, обратная связь от горожан — основа работы администрации.

Встречи в формате выездной администрации проходят регулярно и дают возможность за один вечер получить консультации сразу у нескольких профильных специалистов.