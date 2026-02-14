Встреча администрации с жителями прошла в Химках

Выездное мероприятие состоялось 11 февраля в школе № 8 имени Матвеева. Профильные специалисты зарегистрировали более 140 обращений от жителей.

На встрече присутствовала временно исполняющая обязанности главы округа Инна Федотова. Она сообщила, что вместе с коллегами постаралась дать максимально развернутые ответы на обращения. Среди самых распространенных тем она назвала жилищно-коммунальное хозяйство, уборку снега, чистку кровель и земельные вопросы.

Такие приемы помогают оперативно решать проблемы и учитывать предложения жителей при формировании планов развития округа.

Лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева отметила, что выездная администрация — это живой диалог с жителями, возможность услышать реальные запросы и сразу включиться в их решение. По ее словам, важно, чтобы люди чувствовали поддержку и видели, что их проблемы не остаются без внимания.

Депутаты также внимательно выслушали обращения и взяли их под личный контроль. Так, депутат Инна Монастырская рассказала, что к ней обратилась жительница дома № 19/2 на Московской улице с проблемами протечки кровли и некачественной уборки подъездов и придомовой территории. Прямо на месте информацию передали представителям управляющей компании, и вопрос был взят в работу немедленно.

Формат выездных администраций проходит еженедельно в разных районах Химок. Следующий состоится 18 февраля в Кутузовском с 18:00 до 20:00 в школе № 19 (корпус Кутузовский) по адресу: деревня Брехово, дом № 78А.