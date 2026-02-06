Встреча администрации с жителями прошла в Химках

Жители Химок получили возможность задать вопросы руководству города напрямую. Для этого 4 февраля в лицее № 21 организовали специальный выездной прием.

В ходе встречи жители подали более 140 обращений. Чаще всего они касались благоустройства, работы коммунальных служб и транспорта.

«Некоторые вопросы удалось решить сразу на месте. Остальные мы взяли в работу и дадим ответ по каждому из них», — сообщила врио главы города Инна Федотова.

В приеме также участвовали местные депутаты. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров зафиксировали обращения и взяли их на контроль.

«Я принесла вопросы по ремонту дорог и уборке снега в деревне Брехово. Список улиц для расчистки уже передан, а ремонт включили в план. Такие встречи я посещаю регулярно, они действительно удобны», — рассказала жительница Милена Круглова.

Подобные выездные встречи с жителями проходят каждую неделю в разных районах. Следующая состоится 11 февраля в Старых Химках. Она пройдет с 18:00 до 20:00 в школе № 8 по адресу: улица Маяковского, 23А.