Встреча администрации с жителями прошла в Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

На мероприятии жители округа также смогли задать свои вопросы по социальной газификации генеральному директору «Мособлгаза» Олегу Тараненко и директору филиала «Юг» Андрею Епанешникову. Главными темами обсуждения стали сроки реализации программы, в каких населенных пунктах на проводится и что в себя включает.

Социальная газификация населенных пунктов Чехова проводится с 2021 года по президентской программе. Там, где уже имеется общий газопровод, будут бесплатно проложены трубы до границ участков. Уже выполнено около 4 тысяч пусков газа в домах. Общая протяженность газопроводов составила более 250 км. В текущем году к участкам подвели 215 газопроводов. В проекте задействованы 113 жилых объектов, на некоторых работы только планируются.

Открытый формат общения помогает профильным специалистам получить обратную связь от горожан, чтобы оперативно решить их насущные вопросы. А жители могут напрямую обратиться к представителям различных служб со своими проблемами.

«Я поставил вопросы, получил четкий ответ, формулировку. Всем доволен и, на самом деле, конечно, желал бы почаще такие саммиты проводить. Потому что это полезно людям», — отметил староста деревни Сандарово Евгений Лихачев.

Подобные встречи проходят в округе регулярно. Главная цель — установить открытый диалог между жителями Чехова и специалистами профильной организации.