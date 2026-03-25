Встреча администрации с жителями прошла в Дубне

В зале собрались около сотни человек. Разговор получился откровенным: горожане не просто слушали доклады, а активно задавали вопросы и уточняли детали. Представители муниципалитета, в свою очередь, пришли на диалог с профильными специалистами — здесь были руководители отделов строительства, образования, социальной защиты, а также сотрудники правоохранительных органов и депутатский корпус.

Жителей волновали прикладные вопросы: сроки открытия офиса МФЦ в Левобережье, обустройство новых парковочных карманов, состояние подъездных дорог к садоводческим товариществам. Обсуждали и планы на текущий год — жители уточнили, какие дворы попадут в программу обновления. Прозвучало предложение дополнительно высадить деревья на Центральной улице, которая после недавней реконструкции превратилась в популярное место для прогулок.

Глава округа Максим Тихомиров рассказал собравшимся о проделанной за прошлый год работе и поделился перспективами развития левобережной части города. Он отметил, что следующим этапом станет благоустройство парка Авиастроителей, которое логично продолжит облик обновленной Центральной улицы.

«Говорили об итогах работы прошлого года, а также о том, что сегодня делается для развития Левого берега. Так, продолжением обновленной улицы Центральной станет благоустройство парка Авиастроителей», — пояснил глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.

Такой формат общения позволил снять многие вопросы на месте. Специалисты администрации не только давали разъяснения, но и принимали обращения в работу, что позволило сделать диалог между властью и жителями максимально результативным.