Встреча администрации с жителями прошла в Доме культуры Пушкино
Формат «выездных администраций» продолжает доказывать свою эффективность. Очередная встреча с жителями прошла на площадке ДК «Пушкино».
На вопросы отвечали глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, профильные заместители, окружные депутаты, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций.
Сергей Пахомов отметил, что главное — внимательно выслушать людей и оперативно подключить необходимые ресурсы для решения возникших вопросов, которых, как всегда, было немало.
Местная жительница Инна Медведева пришла с вопросом строительства ливневой канализации. Она рассказала, что проблема подтоплений в микрорайоне «Серебрянка» существует уже около 12 лет и особенно обострилась после строительства школы рядом с жилыми домами. По словам женщины, за эти годы вода неоднократно повреждала автомобили, а люди опасаются пользоваться лифтами во время ливней.
Жители улицы Осипенко в микрорайоне Заветы Ильича приехали на встречу, чтобы подать коллективное заявление в администрацию округа с просьбой навести порядок и убрать трубу, из-за которой на участки может сливаться вода.
Обращения были переданы профильным службам с определением этапов работ и назначением ответственных лиц. Сергей Пахомов и Максим Красноцветов сообщили жителям, что после выделения средств из федерального бюджета начнется новое проектирование системы очистных сооружений и ливневой канализации.
Помимо этого, в ходе встречи обсудили темы содержания многоквартирных домов и дворовых территорий, капитального ремонта МКД, качества работы управляющих компаний. А с наступлением дачного сезона, в повестку вошли вопросы земельно-имущественных отношений, общественного транспорта, эксплуатации дорог.
«Ничто заменит личного общения по своей эффективности и отдачи. Конечно, работа администрации, главы в кабинетах глобально выстраивает систему, чтобы вопросов и проблем было как можно меньше, но иногда для того, чтобы погрузиться максимально в происходящее, надо пройти через такую прекрасную процедуру с замечательными жителями округа Пушкинский», — отметил Сергей Пахомов.
Встречу посетило более 100 человек. Все озвученные обращения традиционно приняты в работу профильными подразделениями, по ряду из них уже определены конкретные меры и сроки реализации.