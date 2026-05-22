Встреча администрации с жителями прошла в Доме культуры Пушкино

Формат «выездных администраций» продолжает доказывать свою эффективность. Очередная встреча с жителями прошла на площадке ДК «Пушкино».

На вопросы отвечали глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, профильные заместители, окружные депутаты, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций.

Сергей Пахомов отметил, что главное — внимательно выслушать людей и оперативно подключить необходимые ресурсы для решения возникших вопросов, которых, как всегда, было немало.

Местная жительница Инна Медведева пришла с вопросом строительства ливневой канализации. Она рассказала, что проблема подтоплений в микрорайоне «Серебрянка» существует уже около 12 лет и особенно обострилась после строительства школы рядом с жилыми домами. По словам женщины, за эти годы вода неоднократно повреждала автомобили, а люди опасаются пользоваться лифтами во время ливней.

Жители улицы Осипенко в микрорайоне Заветы Ильича приехали на встречу, чтобы подать коллективное заявление в администрацию округа с просьбой навести порядок и убрать трубу, из-за которой на участки может сливаться вода.

Обращения были переданы профильным службам с определением этапов работ и назначением ответственных лиц. Сергей Пахомов и Максим Красноцветов сообщили жителям, что после выделения средств из федерального бюджета начнется новое проектирование системы очистных сооружений и ливневой канализации.