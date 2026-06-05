Встреча администрации с жителями прошла в Дмитровском округе

Выездная администрация прошла 3 июня в филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие». Жители смогли напрямую обратиться к главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову, его заместителям и руководителям профильных служб, а также получить ответы на актуальные вопросы.

Одним из первых к главе округа обратилась многодетная жительница Татьяна Лишко. Во время предыдущей встречи семья попросила помочь решить проблему с электроснабжением. Вопрос имел особое значение, поскольку один из детей является инвалидом с детства и нуждается в постоянной работе специального оборудования, подключенного к электросети. На новой встрече женщина сообщила, что ситуация урегулирована, и поблагодарила всех, кто участвовал в решении проблемы.

«Михаил Николаевич, от всего сердца, от всех членов нашей большой семьи благодарю лично вас за помощь. Ситуация урегулирована», — сказала Татьяна Лишко.

Слова благодарности прозвучали также в адрес заместителя главы округа Игоря Круля, руководителя МКУ «ДЖКХ» Сергея Хона и депутата Московской областной думы Марины Шевченко.

Еще одно обращение поступило от старосты деревни Михаловское Юлии Таракановой. Она отметила помощь муниципалитета в установке памятного стенда с именами участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также поблагодарила за появление колодца. По ее словам, жители намерены продолжить благоустройство территории собственными силами и сделать деревню более комфортной и привлекательной.

Активисты села Внуково подняли вопрос переноса водопроводной трубы, которая проходит рядом с участком будущей детской игровой площадки. Михаил Шувалов поручил директору «Дмитровского водоканала» Михаилу Костышину выполнить необходимые работы до начала строительства объекта. Кроме того, жители попросили предусмотреть безопасный переход через дорогу возле площадки.

«После установки площадки мы сразу обратимся к руководству Мосавтодора, в чьем ведении находится дорога через село, чтобы пешеходный переход был организован», — сказал Михаил Шувалов.

Председатель Общественного совета округа Наталья Баршева предложила ограничить движение большегрузного транспорта по городским улицам. По ее мнению, проезд фур по узким дорогам создает дополнительные риски для водителей и пешеходов, тогда как для транзитного транспорта существует объездной маршрут.

Инициатива получила поддержку главы округа. Михаил Шувалов поручил своему заместителю Юрию Головкову проработать вопрос и подготовить предложения для рассмотрения советом депутатов.

«Выездные администрации — это возможность напрямую услышать людей и вместе найти решение. Большинство вопросов решаем на месте, остальные берем в работу. Важно, чтобы каждый заявитель получил ответ», — подчеркнул глава Дмитровского округа.