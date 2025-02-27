Встреча администрации с жителями прошла в Дмитровской больнице

В мероприятии приняли участие глава округа Иван Курданин, его заместители, руководители структурных подразделений, представители Роспотребнадзора, полиции, прокуратуры и налоговой службы. Сотрудники больницы смогли напрямую обратиться к представителям власти с волнующими их вопросами.

Больше всего обращений было адресовано главе Дмитровского округа. Основной их темой стал жилищный вопрос. Иван Курданин внимательно выслушал каждого медработника и дал необходимые разъяснения.

На выездной встрече также обсуждались вопросы, касающиеся социальной газификации, обустройства дорог, формирования профильных 10-х классов на следующий учебный год и возможности получения налогового вычета за обучение ребенка.

Заведующая консультативно-диагностическим центром Дмитровской больницы Ольга Нагурная оценила пользу и удобство этого формата общения. «Уверена, что коллектив нашей больницы будет рад, если такие выездные встречи станут регулярными», — отметила она.

Иван Курданин подчеркнул, что выездной прием в учреждениях и на предприятиях позволяет оперативно получать обратную связь от жителей. Большинство проблем удается решить непосредственно во время мероприятия. «Планируем продолжить эту практику и в дальнейшем», — сказал руководитель муниципалитета.