Сегодня 12:37 Встреча администрации с жителями прошла в ДК ЗиО в Подольске

Мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось в микрорайоне Северный. Глава Подольска Григорий Артамонов и его заместители выслушали обращения жителей.

Особое внимание уделили участнику специальной военной операции с позывным Ван Дамм. Боец попросил решить вопрос с квартирой. «Я ребенок-сирота, стою в очереди, и не дает квартиру отдел опеки. Пришлось обратиться к главе города. Сказали, что помогут, все нормально, в этом году», — рассказал боец.

Житель дома № 34 на улице Академика Доллежаля Сергей Шишкалов обеспокоен состоянием пешеходной дорожки. В 2022 году подрядчики при строительстве школы № 32 демонтировали асфальт и уложили плитку. Она сейчас полностью разрушена, ходить по ней невозможно. Вопрос пообещали решить в ближайшее время.

Жительница деревни Бородино озвучила просьбу сделать подъездные пути к жилому дому. Глава округа обозначил сроки выполнения работ — до конца сентября. Формат «выездной администрации» успешно реализуется в округе и уже доказал свою эффективность во взаимодействии с горожанами.