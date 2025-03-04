Встреча администрации с жителями прошла в ДК «Пушкино»

Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации провели в городском округе Пушкинский. Дом культуры выбрали для удобства горожан, проживающих в соседних микрорайонах.

В мероприятии смог принять участие любой житель без предварительной регистрации. Пушкинцы обращались к представителям власти не только с разными вопросами, но и с предложениями.

Вместе с главой городского округа Максимом Красноцветовым, депутатами городского совета и представителями профильных служб прием вели представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций и другие службы. Вопросы касались здравоохранения, благоустройства, транспорта и организации досуга для населения. Основной темой стала работа водоканала и обслуживание систем канализации. Специалисты филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» дали разъяснения и рассказали о текущих задачах.

«Такой широкий спектр проблем сегодня обсуждали. И в конечном итоге я уверен, что все поставленные вопросы найдут свое разрешение. Еще раз подчеркну, что выездной формат общения действительно удобен в первую очередь для наших жителей», — отметил Максим Красноцветов.

Задать свои насущные вопросы пришли 115 человек. Все разобрали на месте с участием ответственных лиц. С каждым из заявителей специалисты свяжутся повторно для более детальной проработки вопросов. Максим Красноцветов считает, что обратная связь от пушкинцев — это главный фактор, который помогает с каждым разом делать работу все более эффективно.