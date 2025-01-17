Встреча администрации с жителями прошла в ДК «Подмосковье» в Красногорске

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел первый в 2025 году выездной прием жителей во Дворце культуры «Подмосковье». Он принял более 50 обращений на разные темы.

«Мы обращались с вопросом асфальтирования площади в деревне. Думаю, что весной все решится. Я не в первый раз обращаюсь к выездной администрации. Все обращения всегда находят отклик», — сказала староста деревни Воронки Наталья Кленова.

Подобные встречи — площадка для реализации народных инициатив.

«Пообщался с заместителем главы Красногорска. Хотел проинформировать о нашей инициативе — создать в Сабурове отделение полиции, потому что действующее находится от нас очень далеко. Есть задание. Мы хотели обратиться к главе Красногорска с просьбой поддержать инициативу, чтобы был создан пункт полиции», — рассказал житель поселка Сабурово, народный дружинник Руслан Ермилов.

Жителей интересуют вопросы в сферах благоустройства общественных территорий, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной доступности. Есть и необычные инициативы — переименование улиц в поселках.