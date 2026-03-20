Встреча администрации с жителями прошла в деревне Пешки в Солнечногорске

В деревне Пешки прошла выездная администрация, куда пришел 21 местный житель. Основными темами стали модернизация контейнерных площадок, качество воды и планы по обновлению электросетей.

Специалисты разобрали обращения, касающиеся благоустройства: жителей волновала очистка прудов, ямочный ремонт дорог и обновление разметки. Также речь шла о надежности электроснабжения и работе общественного транспорта.

Отдельный блок вопросов касался сроков приведения контейнерных площадок в порядок. Эту тему подняли старосты населенных пунктов, которые участвуют в решении повседневных проблем людей.

«У старост много вопросов — они вовлечены в проблемы жителей. Мы старались разобрать все максимально подробно. На территории Московской области третий год реализуется программа модернизации контейнерных площадок. Уточнили сроки, когда мы придем с этой программой в их населенный пункт», — пояснил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В администрации отметили, что только в 2025 году при поддержке областного бюджета в округе обновили более 30 таких объектов.

Кроме того, участники обсудили перспективы энергоснабжения. В период с 2026 по 2030 год в округе начнут реализацию масштабной инвестиционной программы. Ее проводит ПАО «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети». Проект предполагает обновление свыше 190 объектов инфраструктуры: подстанций, трансформаторов и другого оборудования. Ожидается, что в результате улучшения качества электроэнергии почувствуют более 135 тысяч жителей муниципалитета.