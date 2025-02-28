Встреча администрации с жителями прошла в деревне Ложки под Солнечногорском

Выездной прием администрации прошел в деревне Ложки под Солнечногорском. На встрече рассмотрели почти 40 вопросов по разным темам.

На вопросы граждан отвечали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, а также профильные заместители, руководители управлений и отделов, депутаты. Жителей интересовало обслуживание жилищного фонда, благоустройство территорий, работа управляющей компании, обустройство детских площадок, тротуаров и проездов, уборка и вывоз мусора.

«На встрече присутствовали 23 жителя. Мы ответили на 41 вопрос. Все зафиксировали и взяли на контроль, специалисты уже занимаются. Поступили нарекания к управляющей компании. Управление ЖКХ проведёт с ней работу», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кроме того, местная жительница Татьяна пожаловалась на большую очередь на одну из процедур в Солнечногорской больнице. Как сообщил Кирилл Типографщик, эту проблему и ее решение взяли на контроль совместно с главным врачом.