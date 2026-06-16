Встреча администрации с жителями прошла в деревне Ликино в Одинцове

Очередной прием жителей в формате «Выездной администрации» состоялся в территориальном управлении Лесной Городок. Основными темами обращений стали качество водоснабжения, состояние жилого фонда и ремонт подъездной дороги к СНТ «Мцыри».

На встрече жители смогли лично обсудить с представителями администрации проблемы своих населенных пунктов. Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. По каждому обращению профильным службам поручили проработать возможные решения и определить дальнейшие действия.

Одной из главных тем стало качество водопроводной воды в доме № 6 деревни Ликино. По словам жителей, состояние системы водоснабжения требует внимания. Сейчас реконструкция водозаборного узла, обеспечивающего населенный пункт водой, запланирована на 2028 год. В администрации рассматривают возможность перенести работы на более ранний срок.

«По действующему плану в 2028 году ВЗУ, снабжающий населенный пункт, должен быть реконструирован. Поручил обсудить с инвестором возможность переноса этого срока на более раннее время. Поставил задачу оценить состояние водопроводных труб и при необходимости провести ремонт проблемных участков», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Еще одно обращение поступило от жителей многоквартирных домов № 5, 6 и 7 в деревне Ликино. Людей интересовали сроки обновления фасадов. Работы включены в программу на период с 2026 по 2028 годы, однако точные даты пока не определены. После уточнения графика информацию доведут до собственников. Если предложенные сроки не устроят жителей, муниципалитет рассмотрит возможность проведения ремонта за счет собственных ресурсов через АО «Одинцовская теплосеть».

Отдельно обсудили состояние подъездной дороги к СНТ «Мцыри». Собственники рассказали, что после грейдирования, выполненного в 2025 году, покрытие вновь пришло в неудовлетворительное состояние и проезд по участку затруднен.

«На следующей неделе пройдет встреча с представителями компании-застройщика, возводящего рядом с СНТ жилой комплекс. С ними предстоит подписать официальное соглашение по капремонту дороги, в котором будут утверждены объемы, сроки и параметры дорожных работ», — рассказал Андрей Иванов.

По итогам приема обращения жителей взяты в работу. Вопросы водоснабжения, ремонта фасадов и восстановления дороги останутся на контроле администрации округа.