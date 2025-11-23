Встреча администрации с жителями прошла в Бронницах

Очередное мероприятие в формате выездной администрации прошло в культурно-деловом центре «Бронницы». На вопросы жителей ответили глава муниципалитета Дмитрий Лысенков, его заместители и представители городских служб.

Ключевым вопросом выездного приема стал отопительный сезон.

«Разъяснили жителям и оперативно уточнили информацию о том, что в некоторых домах в настоящее время производятся ремонтные работы, что оказание услуги временно прекращено, но в ближайшее время будет восстановлено. Ремонтные работы на данный момент заканчиваются», — прокомментировал заместитель главы городского округа Бронницы Алексей Горбатов.

Всего выездная администрация рассмотрела около 20 вопросов жителей. Помимо темы отопления, они касались благоустройства общественных территорий, жилищных проблем и обустройства освещения в новом микрорайоне на улицах Полевая и Сиреневая.