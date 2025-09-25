Встреча администрации с жителями прошла в Богородском округе

Прием в формате выездной администрации состоялся в городе Старая Купавна на базе ФОК «Акрихин». По традиции на него пришло большое количество жителей, что говорит о востребованности и эффективности этого способа взаимодействия властей с населением.

Житель дома № 20 по улицы Октябрьской обратился с проблемой подтопления дворовой территории во время сильных дождей. Вода стекает с проезжей части прямо к подъездам. Чтобы разобраться в проблеме по горячим следам, заместитель главы по благоустройству Артем Зайцев сразу же после приема поехал на место. В качестве возможного решения совместно с дорожной службой будет проработан вопрос об установке искусственной дорожной неровности. Она будет перенаправлять поток воды вдоль улицы, не допуская его попадания во двор.

Работы планируется провести до конца текущего года. Если этих мер будет недостаточно, то такой ограничитель установят перед первым и вторым подъездами дома, чтобы перенаправить поток воды в зеленую зону.

Другой житель обратил внимание администрации на проседание асфальта непосредственно перед подъездами и на необходимость расширения парковочного пространства. До конца этого года планируется переложить асфальт одной «большой картой», чуть приподняв его при этом. Что касается парковки, то адрес будет внесен в план работ на следующий год.