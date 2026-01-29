Встреча администрации с жителями прошла в Богородском округе

Прежде всего, речь шла о низком качестве водопроводной воды в поселке. Этой проблеме — более 10 лет. Администрации округа для решения этой задачи удалось войти в госпрограмму со сроком ее реализации в 2027-28 годы. Тем не менее, административная команда округа постарается приблизить сроки решения этого вопроса, чтобы в дома жителей как можно раньше начала поступать качественная вода.

Также большую обеспокоенность у жителей вызывают работы, которые планируется провести в зеленой зоне между жилым домом и территорией местного предприятия. Во избежание слухов и дезинформации на встречу было приглашено руководство компании, которое рассказало, что именно у них в планах. Договорились о том, что жителей будут держать в курсе дела.

Рабочие встречи с жителями в таком формате проводятся уже не первый год и давно успешно себя зарекомендовали, поскольку многие моменты удается решить на месте.