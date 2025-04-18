Встреча администрации с жителями прошла в Балашихе

В Салтыковской гимназии городского округа Балашиха состоялась встреча в формате «выездной администрации», организованная для обсуждения актуальных вопросов благоустройства микрорайона. Участники мероприятия подняли темы, связанные с установкой детских площадок, улучшением инфраструктуры и организацией дорожного движения.

«Выездные администрации» проводятся раз в две недели по поручению главы города Сергея Юрова. На этих встречах жители имеют возможность напрямую обратиться к представителям различных управлений с насущными вопросами. Как отметил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, такие мероприятия способствуют более эффективному решению проблем на местах.

«На такие встречи приходят неравнодушные жители, которые переживают за микрорайон, хотят, чтобы он стал лучше, становился краше и совместными усилиями стремятся идти к процветанию», — отметила директор Салтыковской гимназии Антонина Максимова.

Такие мероприятия способствуют более тесному взаимодействию между властями и населением, обеспечивая оперативное решение проблем и улучшение качества жизни в городском округе Балашиха.