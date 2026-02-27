Встреча администрации с жителями прошла на заводе в Воскресенске

Очередное мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось 27 февраля в воскресенском филиале компании «Завод Технофлекс». На вопросы работников завода отвечали глава городского округа Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты.

Руководитель муниципалитета отметил, что наибольшее количество обращений касалось вопросов своевременной уборки и вывоза снега. Алексей Малкин рассказал, что перед началом встречи лично объехал территории микрорайона Лопатинский, чтобы проконтролировать ситуацию.

«Проблемные участки определены, профильным службам даны поручения активизировать работу», — сказал глава Воскресенска.

Жителей также интересовали вопросы содержания общедомового имущества и качества уборки в подъездах.

Алексей Малкин отметил, что такие встречи дают возможность напрямую услышать запросы населения и оперативно реагировать на обращения. Поэтому мероприятия в формате «выездной администрации» продолжат проводить в городском округе.