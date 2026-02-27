Встреча администрации с жителями прошла на заводе в Подольске

Первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов встретился с работниками Климовского специализированного патронного завода. На вопросы жителей округа также отвечали представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, профильные специалисты.

Основными темами обсуждения стали расчистка дворовых территорий и дорог после сильных снегопадов, уборка подъездов и запись к врачам.

Среди прозвучавших вопросов — обустройство остановки на улице Циолковского. Как отметил Владимир Кравцов, ее обновление запланировано в 2026 году. Первый заместитель главы Подольска пообещал разобраться с каждым обращением.