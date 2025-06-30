Встреча администрации с жителями прошла на улице Ленина в Наро-Фоминске

Трансформатор для кардиологического отделения больницы планируют установить во дворе домов № 4 и 6 на улице Ленина. Обсуждение этого вопроса стало главной темой диалога представителей власти с горожанами.

В беседе участвовали начальник Территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин, его заместитель Дмитрий Утва, представители «Мосэнерго» и подрядчики с проектной документацией. Жителям разъяснили причины выбора места под трансформатор и ответили на интересующие их вопросы.

Администрация муниципалитета проработает с учетом пожеланий инициативной группы возможность альтернативного размещения объекта и проведет повторную встречу, чтоб обсудить все варианты.

Евгений Клюшкин также поговорил с жителями о благоустройстве дворовой территории, в том числе возможности установки спортивной площадки и расширении парковки.