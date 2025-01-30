Встреча администрации с жителями прошла на предприятии в Богородском округе

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Сотрудники предприятия «Окраина» смогли задать волнующие их вопросы, не прерывая рабочий процесс. Обращения касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортного сообщения, состояния дорог.

Многие сотрудники компании проживают в Ногинске. Они интересовались возможностью строительства третьего моста через Клязьму. Проблема пробок в городе всем хорошо известна. Вопрос находится на контроле у губернатора. Будут проводиться проектные работы.

Актуальным вопросом осталось и качество холодной воды. Модернизация водозаборного узла также находится под контролем правительства Московской области.

Все обращения были оперативно взяты в работу. Жителей проинформируют о принятых решениях.

Встречи  в таком формате уже доказали свою эффективность. Они дают возможность жителям округа и представителям органов местного самоуправления не только обсудить наболевшие вопросы, но и поделиться предложениями, направленными на совершенствование тех или иных аспектов.

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