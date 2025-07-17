Встреча администрации с жителями прошла на площади Космонавтов в Дубне

В Левобережье Дубны на обновленной площади Космонавтов впервые прошла встреча жителей с командой главы округа. Местные жители смогли не только оценить результаты благоустройства территории, но и обсудить актуальные вопросы в приятной обстановке на свежем воздухе.

Одним из главных тем обсуждения стала работа управляющих компаний. «Жителей волнует вопрос, как УК предоставляют услуги по содержанию домов, куда тратятся средства. Мы предлагаем им использовать инструмент электронного голосования, с помощью сервиса ГИС ЖКХ, когда любой пользователь может выступить инициатором и поднять любой беспокоящий вопрос», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы Дубны Дмитрий Носов.

Помимо вопросов, жители выразили благодарность за проведенные работы. Коллектив Центра дополнительного образования «Дружба» собрался, чтобы поблагодарить за ремонт здания и благоустройство прилегающей территории.

В течение двух часов заместители главы округа и депутаты разбирали обращения горожан. Было рассмотрено множество вопросов, по части из них предстоит дальнейшая работа. Главное — помочь жителям, подчеркнули в администрации.

«Встречи с жителями в формате „выездной администрации“ уже доказали свою эффективность. Это действенный инструмент в решении вопросов горожан. Спасибо дубненцам за активность и неравнодушие. Вместе с командой продуктивно поработали, наметили новые задачи», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.