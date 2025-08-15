Встреча администрации с жителями прошла на городском пляже в Зарайске

Местом проведения очередного мероприятия в выездном формате стал городской пляж на набережной реки Осетр. Множество местных жителей пришло на встречу с главой округа Виктором Петрущенко, его заместителями и представителями администрации со своими предложениями и вопросами.

Поднимались разные темы, однако два основных вопроса касались строительства автостоянки для автомобилей у пляжа и возможности закольцевать Правобережную и Лагерную улицы, сделав на них одностороннее движение.

Жители отметили, что в жаркие дни на пляже собирается много людей, в результате чего возникают трудности с парковкой. Они предложили обустроить стоянку для автомобилей.

«Мы видим, что место для стоянки есть. А на проезде между Правобережной и Лагерной улицами нужно сделать около 200 метров дороги и закольцевать эти улицы. Будем искать возможность для реализации этих проектов», — заявил Виктор Петрущенко.

Эти меры помогут улучшить транспортную ситуацию в районе пляжа и сделать отдых жителей Зарайска более комфортным.