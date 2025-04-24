Встреча администрации с жителями пройдет в Звенигороде 29 апреля

Глава Одинцовского округа проведет личный прием жителей в Звенигороде 29 апреля. Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 в здании Дома детского творчества на улице Некрасова, 8.

На встрече граждане смогут задать свои вопросы и обсудить актуальные проблемы с главой Одинцовского городского округа, его заместителями, представителями МКУ «МЦУР», главного управления жилищного надзора, Одинцовской областной больницы, а также депутатами местного Совета.

Записаться на прием можно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45). Подробности на сайте: odin.ru.