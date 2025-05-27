Встреча администрации с жителями пройдет в Старых Химках 28 мая

В среду, 28 мая, в лицее № 7 в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Старых Химках начнет работу выездная администрация. Жители смогут лично пообщаться с представителями городских служб и задать волнующие вопросы.

Прием состоится с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Ватутина, дом № 2. Горожан проконсультируют представители различных подразделений администрации Химок и профильных управлений. Собравшиеся обсудят темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, медицинским обслуживанием, безопасностью, социальными вопросами, а также предпринимательством.

Такие встречи в формате выездной администрации помогают оперативно решать возникающие вопросы. Как подчеркнули организаторы, любой желающий также может предложить идеи по улучшению городской среды или оставить отзыв в онлайн-формате. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который будет доступен в месте проведения приема.