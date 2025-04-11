Встреча администрации с жителями пройдет в Старых Химках 16 апреля

Жители Клязьмы-Старбеево смогут лично задать вопросы представителям городских служб. Прием граждан пройдет в школе «Триумф» с 18:00 до 20:00.

В среду, 16 апреля, в микрорайоне Клязьма-Старбеево начнет работу выездная администрация. Представители профильных управлений и городских организаций будут консультировать жителей и принимать предложения по развитию территории.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся безопасности, здравоохранения, ЖКХ, социальной поддержки и предпринимательства. Формат выездной администрации зарекомендовал себя как эффективный способ решения проблем на местах.

Кроме того, горожане смогут поделиться идеями по улучшению инфраструктуры, направить предложения по ремонту и оставить отзывы онлайн — с помощью QR-кода, ведущего на форму обратной связи.

Прием проведут по адресу: улица Первомайская, дом 6 (школа «Триумф»). Для подачи обращения необходимо иметь при себе паспорт.