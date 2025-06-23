Встреча администрации с жителями пройдет в школе № 8 в Жуковском 26 июня

В городе Жуковский 26 июня состоится выездная администрация, на которой жители смогут напрямую обратиться к представителям городской власти и получить ответы на интересующие вопросы. Мероприятие пройдет в школе № 8, в корпусе на улице Менделеева, 9.

В ходе встречи горожане смогут не только задать устные вопросы, но и оставить письменные заявления по различным темам, касающимся жизни города и его развития. Это отличная возможность для жителей напрямую взаимодействовать с руководством округа и профильными специалистами.

В работе выездной администрации примут участие глава городского округа Жуковский Андроник Пак, его заместители, сотрудники профильных управлений администрации города, представители управляющих организаций, депутаты городского Совета депутатов, а также члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Напомним, что в 2025 году подобные плановые выездные администрации уже проходили в различных учреждениях города: в школах № 13, 9, 6, а также во Дворце культуры. Мероприятия пользуются спросом у жителей и способствуют улучшению коммуникации между властью и населением.

Начало запланировано на 18:00. Предварительная запись не требуется — принять участие может любой желающий.