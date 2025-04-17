Встреча администрации с жителями пройдет в поселке Большие Вяземы 22 апреля

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета. Жители смогут задать свои актуальные вопросы, которые касаются различных сфер.

Личный прием жителей пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Большие Вяземы, Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина.

График приема населения размещен на официальном портале Администрации Одинцовского городского округа.