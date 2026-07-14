Встреча администрации с жителями пройдет в Павловском Посаде 16 июля

Очередное оперативное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы округа Сергея Балашова состоялось в Павловском Посаде. На встрече подвели итоги прошедшей недели и озвучены ближайшие основные задачи.

16 июля в 17:00 во дворце спорта «Надежда» пройдет «выездная администрация». Жителей округа приглашают принять участие, задать свои вопросы лично и получить ответы на месте.

В муниципалитете продолжается системная работа по улучшению коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду.

За прошедшую неделю сотрудники «Мособлводоканал» устранили 39 засоров на сетях водоотведения. В рамках подготовки к отопительному сезону остановлено 11 котельных, работы продолжаются. На Южной улице ведется замена сетей, завершение работ запланировано на 20 июля. Заместителю профильного ведомства поручено взять на контроль благоустройство территорий после проведенных работ.

«Мосавтодор» ведет смет дорог, покос травы, покраску дорожных элементов и уборку мусора с остановочных павильонов. Директору ведомства поручено оперативно решить вопрос с покосом травы, который осложнен поломкой техники, а также выполнить кронирование деревьев на въезде в Электрогорск.

МБУ «Благоустройство» завершило укладку «лежачих полицейских» в деревне Андреево. Продолжаются ямочный ремонт, покос травы и покраска детских игровых площадок. Ремонт подъездов идет по графику и будет завершен до 31 августа.

В деревне Кузнецы ведутся работы по капитальному ремонту дорожного полотна, а также комплексное благоустройство дворовых территорий в Больших Дворах.

Компании «Мострансавто» поручено усилить контроль за состоянием автотранспорта: устранить следы вандализма и наладить работу систем кондиционирования, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров в жаркую погоду.