Встреча администрации с жителями пройдет в Новых Химках 3 сентября

3 сентября в лицее № 12 на улице Лавочкина, дом 12, пройдет выездная администрация для жителей Новых Химок. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована онлайн-возможность подачи заявок: достаточно отсканировать QR-код, который будет размещен на месте проведения мероприятия, и заполнить специальную форму.

С 18:00 до 20:00 представители городских управлений и служб будут отвечать на вопросы горожан, фиксировать предложения по развитию территорий и решать актуальные проблемы. Химчане смогут обсудить вопросы из самых разных сфер: коммунального хозяйства, благоустройства дворов, ремонта дорог, социальной политики, здравоохранения и других направлений.

«Очень важно, чтобы жители могли напрямую обсудить с представителями администрации вопросы, которые волнуют именно их. Такие встречи помогают услышать мнение людей, учесть предложения и совместно вырабатывать решения для развития округа. Уверена, что открытый диалог делает наш город комфортнее и ближе к каждому жителю», — подчеркнула депутат, директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Выездные администрации стали в Химках эффективным инструментом обратной связи, позволяющим оперативно реагировать на запросы жителей и учитывать их мнение при планировании городских преобразований.