Встреча администрации с жителями пройдет в Новых Химках 29 января

Представители управлений администрации муниципалитета и городских служб ответят на вопросы, волнующие жителей. Каждый участник встреч сможет получить консультацию профильных специалистов.

Формат выездной администрации очень востребован у жителей муниципалитета, так как позволяет озвучить свои проблемы прямо на месте и оперативно их решить. На таких встречах горожан традиционно интересуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, безопасности и предпринимательства.

Кроме того, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого нужно отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Профильные специалисты проведут прием в субботу, 29 января, с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, Молодежная улица, дом № 44 (средняя школа № 1). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.