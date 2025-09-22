Встреча администрации с жителями пройдет в Новых Химках 24 сентября

Очередное мероприятие в выездной формате состоится в среду, 24 сентября, в Тридцать первой школе на улице. Представители различных городских управлений и служб будут доступны для встречи с жителями с 18:00 до 20:00.

Химчане смогут получить консультации и оперативно решить вопросы, связанные с социальным обеспечением и льготами, медицинским обслуживанием, жилищно-коммунальным хозяйством, безопасностью и правопорядком, развитием предпринимательства.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована возможность онлайн-обращения. Достаточно отсканировать QR-код, который будет размещен на месте проведения мероприятия, и заполнить специальную форму. Через нее можно предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявку на ремонтные работы или оставить отзыв о работе городских служб.