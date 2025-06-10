Встреча администрации с жителями пройдет в Новых Химках 11 июня

Жители Новых Химок смогут лично обсудить с представителями муниципальных служб и администрации важные вопросы и внести предложения по улучшению городского пространства. Встреча состоится 11 июня в школе № 31 на проспекте Мельникова.

С 18:00 до 20:00 специалисты профильных управлений будут консультировать горожан по направлениям здравоохранения, социальной поддержки, ЖКХ, предпринимательства, а также вопросам безопасности, образования и развития культуры. Такой формат приема давно зарекомендовал себя как удобный и эффективный способ оперативного решения проблем.

В рамках встречи можно будет не только задать интересующие вопросы, но и предложить конкретные инициативы для благоустройства округа, своего района или дома. Также предусмотрена возможность оставить заявку или отзыв онлайн, отсканировав специальный QR-код и заполнив форму.