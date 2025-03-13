Встреча администрации с жителями пройдет в микрорайоне Кутузовское в Химках

Выездная встреча сотрудников администрации с жителями Химок состоится 19 марта в микрорайоне Кутузовское. Представители профильных ведомств ответят на волнующие граждан вопросы.

Традиционно основными темами станут вопросы ЖКХ, транспорта, благоустройства, безопасности, здравоохранения и социального обслуживания. Специалисты зафиксируют обращения и примут предложения по развитии инфраструктуры округа. Формат выездного собрания высоко оценивают местные жители благодаря возможности напрямую обратиться к сотрудникам городских служб.

Кроме того, граждане могут подать заявки на организацию ремонтных работ и поделиться мнением онлайн, для этого требуется перейти по QR-коду и заполнить форму.

Прием стартует в 18:00 и продлится до 20:00. Посетить его можно по адресу: деревня Брехово, дом 78А. Важно не забыть взять с собой паспорт.