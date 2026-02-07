Встреча администрации с жителями пройдет в Химках

В среду, 11 февраля, в микрорайоне Старые Химки состоится очередная выездная встреча администрации городского округа с жителями. Представители профильных управлений ответят на вопросы горожан и рассмотрят предложения по развитию территории.

«Формат выездной администрации — это реальная возможность для жителей быть услышанными. Такие встречи помогают напрямую обсудить волнующие вопросы и вместе находить решения, которые делают наш город комфортнее. Приглашаю жителей прийти, задать вопросы и внести свои предложения», — отметила директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

На встрече можно будет обсудить широкий круг тем, наиболее актуальных для жителей, в том числе работу коммунальных служб и уборку территорий, обустройство детских площадок и спортивных зон, а также развитие социальной инфраструктуры — строительство и ремонт школ, детских садов и поликлиник.

Выездная администрация пройдет 11 февраля с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Маяковского, дом 23а (школа № 8 им. Матвеева). Встречи проводятся еженедельно в разных микрорайонах Химок, с начала года состоялось уже четыре подобных диалога с населением.