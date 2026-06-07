Встреча администрации с жителями пройдет в Химках 10 июня

В среду, 10 июня, в Новых Химках пройдет выездная администрация. Жители смогут напрямую пообщаться с представителями профильных служб: задать вопросы и внести предложения по развитию города.

На встрече можно обсудить благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, предпринимательство, безопасность, социальное обеспечение и другие темы.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев отметил: «Формат выездных администраций давно зарекомендовал себя среди жителей как эффективный диалог с властью. Химчане могут напрямую задать свои вопросы представителям профильных ведомств и решить большинство обращений на месте. Депутатский корпус также принимает граждан в ходе таких выездных встреч». Встреча с жителями пройдет 10 июня с 18:00 до 20:00 по адресу: школа «Флагман» (Молодежный проезд, дом 4).