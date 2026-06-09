Встреча администрации с жителями пройдет в Электрогорске 10 июня

Мероприятие состоится в 17:00 в молодежном центре. Этот и другие важные вопросы обсудили 8 июня на оперативном совещании временно исполняющего полномочия главы округа Сергея Балашова с профильными заместителями и службами.

Все желающие могут задать свои вопросы и получить конкретные ответы перед встречей в Электрогорске в формате выездной администрации. Для этого необходимо заранее сообщить тему обращения по телефону: 8 (496) 432-99-05.

Сергей Балашов отметил, что ежедневно мониторит обращения жителей через социальные сети, платформу «Добродел» и Единую дежурно-диспетчерскую службу. Однако, по его словам, системной работы по ряду направлений пока не видно.

На совещании выделили три самые острые темы. Первая тема — покос травы. Сезон в разгаре, трава растет быстро, нужны четкие графики для всех служб, чтобы не было ситуации, когда вдоль дороги все аккуратно, а во дворах и на пустырях бурьян растет по пояс.

Второй важный вопрос — детские площадки. Жители жалуются на сломанные элементы, затянувшуюся краску и отсутствие объявлений. Сергей Балашов отметил, что площадке для детских игр должны уделять особое внимание.

Обсудили также ситуацию с мусором: регулярные жалобы на контейнерные площадки, навалы у бункеров и отходы после вывоза свидетельствуют о недостаточной работе регионального оператора и управляющих компаний.

Отдельно поговорили о восстановлении благоустройства на 41 участке, которые обслуживает «Мособлводоканал». С руководством согласовали список адресов и сроков, каждый объект возьмут под личный контроль.

Также продолжается ямочный ремонт во дворах, ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий и обустройство «народных троп». Все работы должны завершить в летний период.

Временно исполняющий полномочия главы округа также настоятельно попросил родителей не отпускать детей одних к водоемам. В последнее время участились случаи гибели несовершеннолетних на воде. Сергей Балашов рекомендовал поговорить с детьми, чтобы обезопасить их.​