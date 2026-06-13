Встреча администрации с жителями поселка Цветковский прошла в Можайске

10 июня в поселке Цветковский Можайского округа состоялась выездная администрация, в которой приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, его заместители, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутаты, специалисты профильных структурных подразделений администрации, представители ресурсоснабжающей организации, коммунальных служб, нотариус, а также сотрудники оперативных служб. Жители смогли лично задать волнующие их вопросы, основная тематика которых традиционно коснулась сферы жилищно-коммунального хозяйства, состояния и ремонта автомобильных дорог, а также благоустройства территории.

Все поступившие вопросы зафиксированы и взяты в работу. Часть из них удалось решить прямо в ходе встречи — специалисты дали исчерпывающие устные консультации. По проблемам, требующим более детальной проработки, ответственным службам и профильным подразделениям администрации даны поручения с установлением конкретных сроков исполнения. Формат выездной администрации особенно востребован в отдаленных от центра муниципалитета сельских поселениях. Жителям поселка Цветковский и соседних деревень не пришлось ехать в город, чтобы лично обратиться к профильным специалистам и руководству округа — вся необходимая помощь была оказана на месте.