Встреча администрации с жителями поселка Чернецкое прошла в Чехове

Встречи в формате выездной администрации проходят в округе муниципальном округе Чехов каждый четверг. На этот раз темы обсудить свои вопросы пришли жители поселка Чернецкое.
На встрече с жителями, которая прошла в военном городке Чехове-7 — Чернецкое обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основные темы касались содержания многоквартирных домов, придомовых территорий и дорог, а также капитального ремонта. Участники мероприятия смогли выразить обеспокоенность по поводу состояния подъездов и корректности начисления расчетов на общедомовые нужды. Помимо этого поговорили о доступности общественного транспорта.
Все обращения были зафиксированы профильными заместителями главы муниципального округа Чехов, а ответственным лицам были даны поручения взять на контроль каждый вопрос.
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