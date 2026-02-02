Встреча администрации с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Можайском округе

Выездное совещание провели в доме культуры поселка Уваровка 28 января. Местные жители обсудили с профильными специалистами начисления за услуги, содержание домов и планы по благоустройству.

Глава округа Денис Мордвинцев провел очный прием в формате открытого диалога. На встрече десятки жителей оперативно обсудили с ним и специалистами ключевые проблемы: начисления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифы и развитие местной культуры. Все вопросы получили развернутые ответы от представителей администрации и отраслевых экспертов.

Например, одна из жительниц обсудила содержание своего многоквартирного дома. По ее адресу в этом году уже проработают план по установке новых окон и ремонту входной группы.

Формат «выездной администрации» становится все более масштабным: в этот раз к диалогу с жителями присоединились представители 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Министерства обороны России. Параллельно с официальной частью в холле дома культуры развернулась акция народной поддержки, где местные жители плели маскировочные сети и готовили окопные свечи, продолжая традиции взаимопомощи.

В завершение встречи Денис Мордвинцев поблагодарил жителей Уваровки за активную позицию и конструктивный диалог.