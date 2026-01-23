Встреча администрации с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Чехове

В муниципалитете состоялась срочная «выездная администрация». Глава округа Михаил Собакин совместно с заместителями и сотрудниками профильных управлений и смежных организаций ответил на вопросы, касающиеся восстановления подачи отопления жителям многоквартирных домов после возобновления работы тепловых объектов.

Встречу начали с обсуждения масштабного порыва на магистральных тепловых сетях, произошедшего 17 января. В результате остановили котельную № 2, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение нескольких микрорайонов Чехова. Под отключение попали 102 многоквартирных дома и ряд социальных объектов.

«Место повреждения было обнаружено у дома 1 по улице Дружба. Ввиду нарушения технологии монтажа магистрального трубопровода, диаметром 400 миллиметров, который прокладывался несколько десятилетий назад, труба была смонтирована без оплетки, что создало так называемый эффект бани. В следствие этого образовалось отверстие в две ладони шириной. Предвосхищая вопросы про испытания при подготовке к осенне-зимнему периоду, скажу, что гидравлические испытания проводились, и труба их выдержала, но при усилении давления на низких температурах воздуха, случился порыв», — пояснил Михаил Собакин.