Встреча администрации с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Чехове
В муниципалитете состоялась срочная «выездная администрация». Глава округа Михаил Собакин совместно с заместителями и сотрудниками профильных управлений и смежных организаций ответил на вопросы, касающиеся восстановления подачи отопления жителям многоквартирных домов после возобновления работы тепловых объектов.
Встречу начали с обсуждения масштабного порыва на магистральных тепловых сетях, произошедшего 17 января. В результате остановили котельную № 2, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение нескольких микрорайонов Чехова. Под отключение попали 102 многоквартирных дома и ряд социальных объектов.
«Место повреждения было обнаружено у дома 1 по улице Дружба. Ввиду нарушения технологии монтажа магистрального трубопровода, диаметром 400 миллиметров, который прокладывался несколько десятилетий назад, труба была смонтирована без оплетки, что создало так называемый эффект бани. В следствие этого образовалось отверстие в две ладони шириной. Предвосхищая вопросы про испытания при подготовке к осенне-зимнему периоду, скажу, что гидравлические испытания проводились, и труба их выдержала, но при усилении давления на низких температурах воздуха, случился порыв», — пояснил Михаил Собакин.
Он также добавил, что специалисты оперативно слили теплоноситель из всех домов в периметре котельной № 2. Работы по восстановлению поврежденной трассы продолжались более 12 часов. Сейчас теплообъекты функционируют в штатном режиме и выдают нормативные параметры. Кроме того, продолжаются работы по развоздушиванию систем и выравниванию гидравлики в жилых домах. Жителям всех домов, пострадавших от аварии, будет произведен перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение.
На встрече обсудили и высокий износ инженерных сетей, котельных и тепловых пунктов округа. С целью предотвращения подобных инцидентов при поддержке губернатора Андрея Воробьева был запущен масштабный проект модернизации тепловых объектов. Программа рассчитана до 2030 года и реализуется поэтапно.
В рамках срочной «выездной администрации» приняли обращения по расчистке и ремонту дорог, а также по качеству электроснабжения в сельских населенных пунктах. По всем вопросам проведут работы.