Встреча администрации с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Серпухове

Мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось в школе № 9 «Центра непрерывного образования». Во встрече участвовали глава Серпухова Алексей Шимко, советник министра здравоохранения Подмосковья Юрий Радионов, заместитель главы областного Минздрава Елена Штукина, депутаты окружного совета.

Жителям округа рассказали о работе Серпуховской и Протвинской больниц, подстанции скорой медицинской помощи, родильного дома и Серпуховской стоматологии. Горожане смогли задать представителям каждого медучреждения интересующие их вопросы.

Большинство обращений касались лекарственного обеспечения льготных категорий населения, записи к профильным специалистам и на диспансеризацию.

Одна из жительниц Серпухова рассказала, что ей предстоит операция в Москве по выданному направлению, но она беспокоится, что не успеет пройти всех необходимых специалистов до госпитализации. Медицинские работники оперативно взяли ситуацию под контроль: зафиксировали данные, получили список обследований и пообещали оставаться на связи.

Практика подобных встреч будет продолжена. Следующее мероприятие в выездном формате пройдет 12 ноября в лицее города Протвино по адресу: Школьная улица, 12.